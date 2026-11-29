Fotbollsklubbar åker på snytingar med jämna mellanrum men det är svårt att greppa omfattningen av den som Hammarby åkte på när de missade det herrallsvenska guldet, skriver Expressens Noa Bachner i en krönika.

Han skriver att Stockholmslaget är det lag som har bäst poängsnitt de senaste säsongerna och att klubben på många sätt leder utvecklingen i svensk fotboll. Bajen tog in 14 poäng på Sirius i seriens slutskede men festen stoppades av ”90 minuters fiasko” mot Västerås, skriver Bachner.

”Traumat gick att ta på.”

Simon Bank skriver i Sportbladet att ”alla pilar pekade” åt rätt håll för Bajen inför den avgörande omgången. När Sirius tappat vårformen har Hammarby varit seriens bästa lag. Han kallar Hammarbys förlust för ”ett trauma för evigheten”.

”Käftsmällarnas mamma. Alla förlusters pappa.”

Anders Lindblad skriver i Svenska Dagbladet att det är ”en kniv i hjärtat på klubbens identitet.”

”Jag lider med alla supportrar som inte fick fira det efterlängtade guldet, men är säker på att Bajen är med i toppen av allsvenskan nästa år igen.”

DN:s Johan Esk tycker att det är logiskt att Sirius vann, även om klubben behövde förlita sig på andra resultat under slutomgången.

”Sirius har dominerat, tog över serieledningen i omgång två och hade den till omgång 27.”