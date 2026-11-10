Två personer har anhållits misstänkta för givande och tagande av muta efter morgonens polisinsats i kommunhuset i Kungälv. Det skriver polisen på sin hemsida.

En tredje person har tagits till förhör misstänkt för medhjälp till givande och tagande av muta.

Bland de misstänkta finns kopplingar till ett kommunalt bolag i Kungälvs kommun.

Enligt polisen kan ytterligare personer delges misstanke om grov ekonomisk brottslighet. Det är inte heller uteslutet att fler kan frihetsberövas.