(Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)

Det pågår en polisinsats vid kommunhuset i Kungälv utanför Göteborg. Det skriver Kungälvs-posten.

– Det är inget pågående våldsbrott. Det är en del av en planerad utredning, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.

Ingen person ska vara skadad och det ska inte finnas någon fara för allmänheten.