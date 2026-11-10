Poseidon är illa ute – ska räddas för miljonbelopp
Carl Milles skulptur av havsguden Poseidon, sedan länge ett av Göteborgs allra mest kända landmärken, är i behov av omfattande restaurering. Det rapporterar Dagens Nyheter.
Statyns bottenplatta beskrivs som underminerad. Poseidon själv uppges vara i behov av ”stabilitetsåtgärder” och det läcker vatten från brunnskaret. Nu föreslås restaureringsarbeten för 20 miljoner kronor.
Det är oklart hur länge statyn skulle klara sig utan åtgärder.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen