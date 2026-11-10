Carl Milles skulptur av havsguden Poseidon, sedan länge ett av Göteborgs allra mest kända landmärken, är i behov av omfattande restaurering. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Statyns bottenplatta beskrivs som underminerad. Poseidon själv uppges vara i behov av ”stabilitetsåtgärder” och det läcker vatten från brunnskaret. Nu föreslås restaureringsarbeten för 20 miljoner kronor.

Det är oklart hur länge statyn skulle klara sig utan åtgärder.