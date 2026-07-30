Premiärministern reser till nedslagsplatsen

Polens premiärminister Donald Tusk är på väg till regionen Lublin där ett oidentifierat föremål ska ha kraschat i natt. Händelsen inträffade i samband med rysk robotbeskjutning av Ukraina.

Enligt polisen ska en kraftig explosion ha hörts vid nedslagsplatsen i närheten av byn Tarnawa-Kolonia strax innan klockan fyra på morgonen. En tio meter bred krater ska ha bildats när föremålet exploderade, men det finns inga uppgifter om skadade, enligt Polskie Radio.