ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Donald Tusk. Arkivbild. (Kay Nietfeld /AP/TT / AP)
Ryska invasionenSäkerheten i Europa

Premiärministern reser till nedslagsplatsen

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Polens premiärminister Donald Tusk är på väg till regionen Lublin där ett oidentifierat föremål ska ha kraschat i natt. Händelsen inträffade i samband med rysk robotbeskjutning av Ukraina.

Enligt polisen ska en kraftig explosion ha hörts vid nedslagsplatsen i närheten av byn Tarnawa-Kolonia strax innan klockan fyra på morgonen. En tio meter bred krater ska ha bildats när föremålet exploderade, men det finns inga uppgifter om skadade, enligt Polskie Radio.

Föremålet fångades upp av polsk radar, men försvann kort därefter
Reuters  · Ofta betalvägg
En arméhelikopter var först på platsen
www.polskieradio.pl

Tarnawa-Kolonia

karta
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen