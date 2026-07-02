Priset för TBE-vaccin varierar kraftigt i landet

Kartan visar definierade riskområden i Sverige för TBE. Mörkblått, riskområde 1 (måttligt hög förekomst), ljusblått, riskområde 2 (låg förekomst), vitt, riskområde 3 (mycket låg till ingen förekomst). Resten av kartan som sträcker sig norrut över Sverige är vit.

Prisskillnaderna för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE skiljer sig stort i landet, skriver DN.

I Jämtland kan det kosta uppåt 7 000 kronor för en tvåbarnsfamilj att ta de tre första vaccindoserna. I Örebro län blir kostnaden för samma familj 1 680 kronor.

Johanna Saunders på Röda korset säger att ingen i Sverige ska behöva välja bort sin familjs hälsa. Hon efterlyser ett mer jämlikt skydd mot fästingburen hjärninflammation.

– Vaccinet måste tillgängliggöras för alla oavsett ekonomi, säger hon till tidningen.