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Kartan visar definierade riskområden i Sverige för TBE. Mörkblått, riskområde 1 (måttligt hög förekomst), ljusblått, riskområde 2 (låg förekomst), vitt, riskområde 3 (mycket låg till ingen förekomst). Resten av kartan som sträcker sig norrut över Sverige är vit.
Fästingsäsongen

Priset för TBE-vaccin varierar kraftigt i landet

Av Helena Sällström
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Prisskillnaderna för vaccin mot den fästingburna sjukdomen TBE skiljer sig stort i landet, skriver DN.

I Jämtland kan det kosta uppåt 7 000 kronor för en tvåbarnsfamilj att ta de tre första vaccindoserna. I Örebro län blir kostnaden för samma familj 1 680 kronor.

Johanna Saunders på Röda korset säger att ingen i Sverige ska behöva välja bort sin familjs hälsa. Hon efterlyser ett mer jämlikt skydd mot fästingburen hjärninflammation.

– Vaccinet måste tillgängliggöras för alla oavsett ekonomi, säger hon till tidningen.

Regionerna är fria att bestämma priserna eftersom vaccinet inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Priset på TBE-vaccination i alla landets regioner
lista · www.lakemedelsvarlden.se
Vaccination mot TBE
bakgrund · www.folkhalsomyndigheten.se
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