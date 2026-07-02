Fästingoro när kändisar rullar runt i högt gräs

Artisterna Charli xcx och Olivia Rodrigo rullar runt i högt gräs i sina nya musikvideor. Det har fått deras fans att uttrycka oro för en klassisk sommarplåga, nämligen fästingar, skriver The Guardian.

Videon till Charli xcx låt ”Wink wink” har spelats in i parken Hampstead Heath i London. På sociala medier undrar hennes fans om hon inte var rädd för att bli biten under inspelningen.

”Jag ska inte ljuga. Jag var faktiskt orolig över detta”, svarar artisten i en kommentar.

Det finns all anledning att vara orolig för den blodsugande insekten, menar experter. De lyfter bland annat upp borrelia som en av de vanligaste fästingburna smittorna.

– Vi befinner oss just nu mitt i fästingarnas högsäsong, säger experten Julia Knight.

Hon understryker dock att det går bra att vistas på gräsbeklädda platser – om man genomför en noggrann kontroll efteråt.