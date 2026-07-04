Sällsynta fästingar hittade i Sverige – kan bära virus

Forskare har hittat två exotiska fästingarter i Sverige – båda kan bära på sällsynta bakterier, parasiter och virus, rapporterar DN.

Det rör sig om flyttfågelfästingen och den brokiga hundfästingen.

Flyttfågelfästingen kan bära på blödarfebervirus, vilket är en av de mest allvarliga fästingsjukdomar som finns. Som tur är dör fästingnymfen oftast snabbt i vårt kalla klimat.

Den brokiga hundfästingen kommer oftast till Sverige med hundar som varit utomlands. Framför allt bär de på sjukdomar som drabbar hundar.