Sällsynta fästingar hittade i Sverige – kan bära virus
Forskare har hittat två exotiska fästingarter i Sverige – båda kan bära på sällsynta bakterier, parasiter och virus, rapporterar DN.
Det rör sig om flyttfågelfästingen och den brokiga hundfästingen.
Flyttfågelfästingen kan bära på blödarfebervirus, vilket är en av de mest allvarliga fästingsjukdomar som finns. Som tur är dör fästingnymfen oftast snabbt i vårt kalla klimat.
Den brokiga hundfästingen kommer oftast till Sverige med hundar som varit utomlands. Framför allt bär de på sjukdomar som drabbar hundar.
bakgrund
Flyttfågelsfästing
Wikipedia (sv)
Flyttfågelsfästing (Hyalomma marginatum) är en fästingart som beskrevs 1844 av Carl Ludwig Koch. Arten härstammar från subtropiska regioner i Gamla världen. Som imago suger den blod från en mängd olika däggdjursarter, företrädesvis hovdjur, men även människor. Larver och nymfer förekommer på en mängd olika ryggradsdjur, inklusive flyttfåglar. Arten är av medicinsk betydelse som vektor för fläckfeber och särskilt Krim-Kongo hemorragisk feber, för vilken det inte finns något vaccin eller medicin.
bakgrund
Brokig hundfästing
Wikipedia (sv)
Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) är en fästingart som först beskrevs av Fabricius 1794. Dermacentor reticulatus ingår i släktet Dermacentor och familjen hårda fästingar. Arten är etablerad i nordligaste Afrika, på Balkan, och i södra och centrala Europa. 2017 sköts en guldschakal i Danmark som hade 18 brokiga hundfästingar i pälsen. Arten har påträffats i Sverige.
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