Proffs ser bubbla i privat kredit – blankar Buffetts bolag

Hedgefondförvaltaren Lee Robinson knäppte Wall Street på näsan när han fick en position värd 20 miljoner dollar att växa till 200 miljoner genom att satsa på en amerikansk bostadsbubbla 2008. Nu ser han nästa stora risk – i den privata kreditmarknaden, skriver Bloomberg.

Robinson fokuserar på de indirekta effekterna och blankar flera av branschens största finansiärer: försäkringsbolagen. Han har bland annat ökat sina negativa positioner i Lincoln National, Metlife och även Warren Buffetts Berkshire Hathaway.

Robinson menar att dagens marknad påminner om tiden före Lehman Brothers kollaps 2008. Trots växande oro kring privat kredit ligger riskpremierna på företagsobligationer fortfarande nära historiskt låga nivåer.

– I augusti 2008 slet vi vårt hår över hur volatiliteten kunde vara så låg. Det känns lite likadant nu.