Progressiv demokrat utmanar i Michigan

Demokraternas två möjliga kandidater inför mellanårsvalet i Michigan. Abdul el-Sayed till vänster och Haley Stevens till höger.

Demokraternas val av kandidat till senaten i Michigan har blivit en miniversion av kampen mellan progressiva och centrister inom partiet i stort, rapporterar CNN.

I Michigan ställs Abdul el-Sayed, som är för fri sjukvård och uttalad motståndare till Israel, mot Haley Stevens, som är det demokratiska etablissemangets kandidat. Hennes kampanj har stöttats med motsvarande över 280 miljoner kronor av en proisraelisk kampanjorganisation.

Kritiker menar att el-Sayed, som leder i opinionsmätningarna, har en alldeles för vänsterlutande plattform för att kunna besegra republikanernas kandidat även om han vinner mot Stevens. Hans anhängare beskriver saken på rakt motsatt vis.

En anonym nära allierad till den progressiva senatorn Bernie Sanders säger till tv-kanalen att en progressiv seger i Michigan till och med kan kratta manegen för en vänsterkandidat i presidentvalet 2028.

– Om en progressiv kandidat vinner valet här är centristernas linje om att progressiva inte kan vinna ogiltigförklarad.