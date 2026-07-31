Demokrater: Ledamöter är ”geléklumpar” inför Trump

Toppdemokrater anklagar republikanska kongressledamöter för att vara ”geléklumpar” som inte vågar stå upp mot Donald Trump, rapporterar The Guardian.

Massachusetts senator Elizabeth Warren och Marylands senator Chris Van Hollen menar att kongressen, som kontrolleras av republikaner, har lämnat över sin makt till presidenten.

– Republikanerna har fått sina ryggrader bortopererade. De är bara geléklumpar som rör sig genom senaten, säger Warren.

Van Hollen tar upp Irankriget som exempel, och säger att republikanska ledamöter ”lagt ut sitt konstitutionella ansvar på entreprenad” till Trump.