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Rallybil har kört på person i Värmland
En rallybil ska ha kört av banan under en tävling och träffat en person utanför Högboda i Värmland, rapporterar Värmlands Folkblad.
– Det verkar vara ett lopp eller någon tävling av något slag, säger en operatör på SOS Alarm till tidningen.
Skadeläget är oklart, enligt Expressen.
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Högboda
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