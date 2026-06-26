Rallybil har kört på person i Värmland

Just nu

En rallybil ska ha kört av banan under en tävling och träffat en person utanför Högboda i Värmland, rapporterar Värmlands Folkblad.

– Det verkar vara ett lopp eller någon tävling av något slag, säger en operatör på SOS Alarm till tidningen.

Skadeläget är oklart, enligt Expressen.

Texten uppdateras.