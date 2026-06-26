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Rallybil har kört på person i Värmland

Av Kinga Sandén
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En rallybil ska ha kört av banan under en tävling och träffat en person utanför Högboda i Värmland, rapporterar Värmlands Folkblad.

– Det verkar vara ett lopp eller någon tävling av något slag, säger en operatör på SOS Alarm till tidningen.

Skadeläget är oklart, enligt Expressen.

Texten uppdateras.

Larmet kom in klockan 15.06
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Skedde utanför Högboda i Kils kommun
Expressen

Högboda

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