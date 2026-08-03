Realitystjärnan: Inget kan förbereda en på förödelsen

Den amerikanske realitystjärnan Spencer Pratt, som tidigare kandiderade för att bli borgmästare i Los Angeles, har kommenterat skogsbränderna i Washington.

”Ingenting kan egentligen förbereda en på en sådan här förödelse. Jag önskar att jag kunde säga att det snart blir bättre, men det kommer att ta lång tid”, skriver han på X.

Pratt förlorade sitt hus i branden i Pacific Palisades förra året, skriver CNN. Han uppmanar de människor som förlorat sina hem att göra upp en plan och ”inte räkna” med att regeringen kommer rädda deras hem. Han uppmanar även invånare att vara beredda på att behöva fly mitt i natten.