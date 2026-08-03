Siffran stiger – 60 000 har tvingats fly bränderna i Washington

Nästan 60 000 människor har evakuerats på grund av bränder i delstaten Washington i USA, skriver flera medier.

Minst 600 byggnader har förstörts i närheten av staden Spokane och cirka 100 000 hektar har brunnit i hela delstaten.

Minst tre av bränderna bedöms vara av större omfattning och man har ännu inte fått fullständig kontroll över dem.

– De närmaste dagarna kommer att bli utmanande, säger senator Maria Cantwell, skriver The Guardian.