Siffran stiger – 60 000 har tvingats fly bränderna i Washington
Nästan 60 000 människor har evakuerats på grund av bränder i delstaten Washington i USA, skriver flera medier.
Minst 600 byggnader har förstörts i närheten av staden Spokane och cirka 100 000 hektar har brunnit i hela delstaten.
Minst tre av bränderna bedöms vara av större omfattning och man har ännu inte fått fullständig kontroll över dem.
– De närmaste dagarna kommer att bli utmanande, säger senator Maria Cantwell, skriver The Guardian.
Spokane
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