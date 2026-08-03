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Skogsbrand i Washington
Bränderna i USA

Siffran stiger – 60 000 har tvingats fly bränderna i Washington

Av Hannah Gustafsson
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Nästan 60 000 människor har evakuerats på grund av bränder i delstaten Washington i USA, skriver flera medier.

Minst 600 byggnader har förstörts i närheten av staden Spokane och cirka 100 000 hektar har brunnit i hela delstaten.

Minst tre av bränderna bedöms vara av större omfattning och man har ännu inte fått fullständig kontroll över dem.

– De närmaste dagarna kommer att bli utmanande, säger senator Maria Cantwell, skriver The Guardian.

I västra Idaho och östra Oregon har 1 360 kvadratkilometer gräsmark brunnit
www.theguardian.com
Vädret väntas bli torrt de kommande dagarna
TT
I nuläget finns inga rapporter om skadade eller döda personer
AP  · Ofta betalvägg
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