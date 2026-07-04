Regeringen bakom kampanj om ”nystart” i Afghanistan

En kampanj med ordet ”nystart” på persiska ska få 200 afghaner med utvisningsbeslut i Sverige att återvandra frivilligt. Men att det är Justitiedepartementet som ligger bakom kampanjen skulle döljas helt, visar Aftonbladets granskning.

Tidningen har tagit del av en rapport från den internationella organisationen Seefar som gjort kampanjen. Där framkommer bland annat att man av ”etiska och strategiska skäl” inte överhuvudtaget får referera till den svenska regeringen, eftersom många afghaner blivit traumatiserade i mötet med svenska myndigheter. Ordet ”återvandring” får inte heller användas, står det.

Migrationsminister Johan Forssell skriver till Aftonbladet att uppgifterna är nya för honom och att han kommer be Justitiedepartementet att följa upp det.

”Finns det anledning att förtydliga rutiner och våra förväntningar gentemot Seefar så kommer det ske, med förväntan på att åtgärder också vidtas”, skriver han i ett mejl.