Regeringen godkänner plan för ombyggnad av Kungliga operan

Kungliga operan som den är tänkt att se ut i framtiden.

Regeringen har gett klartecken till Statens fastighetsverks planer på en ombyggnad av Kungliga operan i Stockholm. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– Det här är ett mycket viktigt och glädjande besked. Regeringens beslut gör det möjligt att genomföra de åtgärder som krävs för att säkra operabyggnadens funktion och långsiktiga hållbarhet, säger Maria Östholm, fastighetsdirektör.

I ombyggnaden, som beräknas kosta 3,5 miljarder, ingår både restaurering av de befintliga lokalerna och en utbyggnad. Bland annat ska en ny scen för barn och tre nya balettscener byggas.