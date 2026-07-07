Regeringen utökar stöd för global hälsa med 250 miljoner

Till vänster: Ett spädbarn i Nigeria vaccineras mot malaria i december 2024. Till höger: Sveriges socialminister Jakob Forssmed (KD) under en pressträff i början av juli i år.

I ett nytt stödpaket ska Sverige bidra med 250 miljoner kronor för arbete med global hälsa under 2026, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Pengarna ska fördelas mellan vaccinorganisationen Gavi, FN:s befolkningsfond UNFPA samt Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Därigenom ska de enligt regeringen användas för att bland annat arbeta med mödravård och vaccin.

Alla tre organisationerna fick redan innan det nya stödpaketet sammanlagt över 1,5 miljarder kronor i stöd från Sverige under 2026, skriver regeringen.

– Genom ökade investeringar i vaccin, mödrahälsa och starkare hälsosystem kan miljontals liv räddas och samtidigt bidra till långsiktig utveckling, säger socialminister Jakob Forssmed i pressmeddelandet.