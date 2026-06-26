Regeringen satsar 130 miljoner mot hiv och malaria

Regeringen satsar 130 miljoner kronor på global hälsa, rapporterar TT. Pengarna tas ur biståndsbudgeten och ungefär hälften ska gå till kampen mot hiv, malaria och tuberkulos. Den andra halvan går till FN:s befolkningsfond och ska användas för att stärka mödravården, framför allt genom att utbilda och anställa barnmorskor.

– Med detta stöd hjälper vi några av världens mest utsatta människor, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) i ett uttalande till TT.