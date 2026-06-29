Regeringen vill granska socialtjänstens känsliga beslut

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka rättssäkerheten i socialtjänstens särskilt ingripande och komplexa ärenden, skriver TT.

Detta efter att allvarlig kritik riktats mot tvångsingripande ärenden, som till exempel när barn omhändertas. Bland annat har både Justitieombudsmannen (JO) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) pekat på stora brister i sådana processer. Utredningen ska granska ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och dessutom pröva om beslutsordningen inom socialtjänsten behöver förändras.

– Vissa ärenden i socialtjänstens verksamhet är av särskilt ingripande och komplex karaktär. Dessa ställer extra höga krav på att beslutsprocessen är rättssäker, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).