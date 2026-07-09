Regeringen vill utreda förbud mot telefonförsäljning – igen
Regeringen har tillsatt en utredning som kan leda till att telefonförsäljning regleras noggrannare – eller förbjuds helt, skriver man i ett pressmeddelande.
– Många människor uppfattar det som ett olustigt och oönskat inslag i vardagen, säger civilminister Erik Slottner (KD) till DN.
I pressmeddelandet betonas att vissa grupper – exempelvis äldre och personer med svaga kunskaper i svenska – är särskilt utsatta.
Redan i fjol föreslog Konsumentverket ett ”generellt förbud” mot telefonförsäljning, efter att man på regeringens uppdrag hade utrett frågan. Den nya utredningen ska presentera sina slutsatser i början av nästa år.
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