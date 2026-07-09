Regeringen vill utreda förbud mot telefonförsäljning – igen

Till vänster: Civilminister Erik Slottner (KD) under en pressträff i februari 2026. Till höger: Genrebild.

Regeringen har tillsatt en utredning som kan leda till att telefonförsäljning regleras noggrannare – eller förbjuds helt, skriver man i ett pressmeddelande.

– Många människor uppfattar det som ett olustigt och oönskat inslag i vardagen, säger civilminister Erik Slottner (KD) till DN.

I pressmeddelandet betonas att vissa grupper – exempelvis äldre och personer med svaga kunskaper i svenska – är särskilt utsatta.

Redan i fjol föreslog Konsumentverket ett ”generellt förbud” mot telefonförsäljning, efter att man på regeringens uppdrag hade utrett frågan. Den nya utredningen ska presentera sina slutsatser i början av nästa år.