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Innovation & framtid

Regnmaskinen lovar billigt vatten – men forskare tvivlar

Rain Enhancement Technologies Chief Technical Officer Scott Morris. (Michael Ciaglo/Bloomberg)

När himlen vägrar öppna sig tar bönder i västra USA till nya knep. Efter en rekordtorr vinter testar startupbolaget Rain Enhancement Technologies en solcellsdriven ”regnmaskin” som…

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Bloomberg

A Weird, New Rain Machine Takes Aim at Passing Clouds

Dairy cows tend to eat a lot of grass and alfalfa.…

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