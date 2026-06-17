Regnmaskinen lovar billigt vatten – men forskare tvivlar
När himlen vägrar öppna sig tar bönder i västra USA till nya knep. Efter en rekordtorr vinter testar startupbolaget Rain Enhancement Technologies en solcellsdriven ”regnmaskin” som…
Bloomberg
A Weird, New Rain Machine Takes Aim at Passing Clouds
Dairy cows tend to eat a lot of grass and alfalfa.…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen