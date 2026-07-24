Renar tvingas samsas med gruvor: ”Min själ går sönder”

Renar måste alltmer samsas med gruvor, vindkraft, turister och vägar, skriver Dagens Nyheter.

I dag är 85 procent av marken i de norra delarna av Sverige, Norge och Finland påverkad av minst en form av markanvändning.

– Fortsätter exploateringen i norr på samma sätt som nu kommer mina barn och barnbarn inte kunna bedriva renskötsel. Min själ går sönder när jag tänker på det, säger Inger-Ann Omma, ordförande i Vapsten sameby.

Samtidigt har energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) tidigare sagt att hon vill ta bort rennäringen från riksintresse för att fler ska kunna ha tillgång till jakt och fiske. Hon arbetar också för att fler gruvor ska kunna öppna i jakten på mineraler.