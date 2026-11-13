Till vänster: Nvidias avgående vd Jensen Huang. Till höger: Den republikanske senatorn Tim Scott.

Den republikanske senatorn Tim Scott har kallat Nvidias avgående vd Jensen Huang till ett förhör i senatens bankutskott den 3 december, rapporterar TT. Orsaken är den otrohetsaffär som Huang har haft med en kvinna som misstänks vara kinesisk spion.

”Den senaste tidens uppgifter väcker allvarliga farhågor kring vår nationella säkerhet och skyddet av känslig amerikansk teknologi”, skriver Scott i ett inlägg på X.

Han är ordförande i bankutskottet och framhåller att om Huang inte vittnar frivilligt så kan ”alla verktyg” användas för att få dit honom.

Även USA:s handelsminister Howard Lutnick har kallats. Enligt NBC ska han förhöras den 10 december.