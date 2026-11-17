Riksbankens it-chef åkte på en lyxresa till Japan och lät sig bjudas på middagar och alkohol av företaget Fujitsu som kunde bli aktuellt för en stor upphandling, visar en granskning från Ekot.

I februari i år åkte högsta it-chefen tillsammans med två medarbetare till Tokyo. De åkte business class för 40 000 kronor per person på Riksbankens bekostnad, och tog in på femstjärnigt hotell, visar granskningen.

Riksbankens stabschef Susanna Grufman säger till radion att det beslutats att inte göra en polisanmälan.

– Däremot såg vi allvarligt på det som hade framkommit och vidtog ett antal åtgärder kopplade till dessa berörda medarbetare.