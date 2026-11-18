Samtliga riksdagspartier är överens om ett nytt kvittningssystem sedan det förra havererat för sex månader sedan, skriver TT.

Den nya överenskommelsen ska ha undertecknats av partiernas gruppledare.

– Vi är alla överens. Jag tror många ledamöter tycker att det känns väldigt skönt att veta att om man drabbas av vinterkräksjukan så ska man inte sätta sig på ett tåg eller gå in i kammaren, säger Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.

Överenskommelsen börjar gälla nästa vecka. 10,5 procent, eller 26 mandat, av ledamöterna kommer att vara utkvitterade vid voteringstillfällena.

En klausul gör att partierna ”skyndsamt ska samråda och, om det är praktiskt och formellt möjligt, verka för att omröstningen görs om eller att resultatet rättas på annat sätt” om någon bryter mot överenskommelsen.