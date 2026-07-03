Rikspolischefen: ”Vi har nåtts av det mycket sorgliga beskedet”

Rikspolischefen Petra Lundh uttalar sig tillsammans med biträdande rikspolischef Stefan Hector om den 32-årige svenske polisen Christian Zedig som dog av en misshandel under ett VM-event i Köpenhamn i tisdags.

”Vi har nåtts av det mycket sorgliga beskedet att vår kollega har avlidit. Våra tankar går till familjen, anhöriga och vänner. Vi tänker också på hans kollegor och alla som sörjer honom”, skriver de på polisens hemsida.

Åsa Bergman, ordförande för polisförbundet i region Öst, uppger för Expressen att Christian Zedig inte var i tjänst när han var i Köpenhamn utan på semester.

”I denna svåra stund ber vi om respekt för familjen och deras behov av att få sörja i fred”, skriver Petra Lundh och Stefan Hector.