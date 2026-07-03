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VM-evenemanget ägde rum i Islands brygge i Köpenhamn. (Steven Knap / Scanpix Denmark)
Våldsdådet i Köpenhamn

Rikspolischefen: ”Vi har nåtts av det mycket sorgliga beskedet”

Av Hedda Hallsenius
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Rikspolischefen Petra Lundh uttalar sig tillsammans med biträdande rikspolischef Stefan Hector om den 32-årige svenske polisen Christian Zedig som dog av en misshandel under ett VM-event i Köpenhamn i tisdags.

”Vi har nåtts av det mycket sorgliga beskedet att vår kollega har avlidit. Våra tankar går till familjen, anhöriga och vänner. Vi tänker också på hans kollegor och alla som sörjer honom”, skriver de på polisens hemsida.

Åsa Bergman, ordförande för polisförbundet i region Öst, uppger för Expressen att Christian Zedig inte var i tjänst när han var i Köpenhamn utan på semester.

”I denna svåra stund ber vi om respekt för familjen och deras behov av att få sörja i fred”, skriver Petra Lundh och Stefan Hector.

Rikspolischefens uttalande
polisen.se
Den misstänkte gärningsmannen överlämnade sig själv till polis under morgonen
Expressen
Flera ministrar har kommenterat händelsen
Aftonbladet
Enligt åklagare är mannen inte formellt dödförklarad
TT
Uppgifter om att svensken försökte avstyra ett bråk
www.smt.se
Många människor hade samlats för att se VM-fotbollsmatchen
ekstrabladet.dk
Den svenske mannen är en 32-årig polis hemmahörande i Eksjö
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
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