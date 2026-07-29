Man omhäktas misstänkt för våldsdådet mot Christian Zedig
Den man som misstänks ha misshandlat den svenske polisen Christian Zedig till döds under ett VM-event i Köpenhamn omhäktas, rapporterar TT.
Det var under en VM-match som skulle visas på storbildsskärm vid Islands Brygge i Köpenhamn tidigare i somras som 32-årige Christian Zedig från Eksjö blev misshandlad och senare avled av sina skador. Tidigare i juli rapporterades att Köpenhamnspolisen utreder om fler personer var inblandade i dödsmisshandeln.
Den misstänkte mannen som nu omhäktas är den enda som har gripits i ärendet och han riskerar mellan åtta till tio månaders fängelse, enligt åklagare.
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