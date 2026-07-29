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Polisen på plats på Islands Brygge i Köpenhamn efter händelsen. (Steven Knap/Ritzau Scanpix / Scanpix Denmark)
Våldsdådet i Köpenhamn

Man omhäktas misstänkt för våldsdådet mot Christian Zedig

Av Louise Cassemar
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Den man som misstänks ha misshandlat den svenske polisen Christian Zedig till döds under ett VM-event i Köpenhamn omhäktas, rapporterar TT.

Det var under en VM-match som skulle visas på storbildsskärm vid Islands Brygge i Köpenhamn tidigare i somras som 32-årige Christian Zedig från Eksjö blev misshandlad och senare avled av sina skador. Tidigare i juli rapporterades att Köpenhamnspolisen utreder om fler personer var inblandade i dödsmisshandeln.

Den misstänkte mannen som nu omhäktas är den enda som har gripits i ärendet och han riskerar mellan åtta till tio månaders fängelse, enligt åklagare.

Vittnen har sagt till danska medier att flera personer var inblandade
TT
Den misstänkte mannen är tidigare dömd för att ha huggit en man i hjärtat med en kniv i Köpenhamn 2016
Sveriges Television
Reaktionerna var starka efter dödsmisshandeln i Köpenhamn: ”Sorg och ilska” (7 juli)
Sveriges Television
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