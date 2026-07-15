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Polisen på plats efter dådet. (Steven Knap / Scanpix Denmark)
Våldsdådet i Köpenhamn

Möjliga medgärningsmän utreds efter Zedigs död

Av Anders Hovne
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Polisen i Köpenhamn undersöker om fler gärningsmän kan ha varit inblandade i dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Zedig, rapporterar P4 Jönköping.

I ett mejl till kanalen skriver polisen vidare att utredningen nu försöker klarlägga omständigheterna kring händelsen.

Sedan tidigare sitter en 31-årig man frihetsberövad efter händelsen, som ägde rum när Zedig försökte avstyra ett bråk i samband med en offentlig visning av en match under fotbolls-VM.

Våldsdådet i Köpenhamn – det gäller saken

  • Den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event på Islands Brygge i Köpenhamn i tisdags.
  • Zedig försökte lugna en konflikt som uppstod efter att någon spillt öl, enligt vittnesuppgifter till DN.
  • En misstänkt gärningsman, tidigare dömd för mordförsök, har gripits och häktats men nekar till brott.
  • Händelsen har lett till politisk debatt i Danmark om säkerheten vid VM-visningar och i EU-parlamentet om brott och migration.
  • Både svenska och danska toppolitiker har uttryckt sorg, och en tyst minut hölls inför en VM-match i Köpenhamn.
Christian Zedig blev 32 år
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