Möjliga medgärningsmän utreds efter Zedigs död

Polisen i Köpenhamn undersöker om fler gärningsmän kan ha varit inblandade i dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Zedig, rapporterar P4 Jönköping.

I ett mejl till kanalen skriver polisen vidare att utredningen nu försöker klarlägga omständigheterna kring händelsen.

Sedan tidigare sitter en 31-årig man frihetsberövad efter händelsen, som ägde rum när Zedig försökte avstyra ett bråk i samband med en offentlig visning av en match under fotbolls-VM.