Möjliga medgärningsmän utreds efter Zedigs död
Polisen i Köpenhamn undersöker om fler gärningsmän kan ha varit inblandade i dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Zedig, rapporterar P4 Jönköping.
I ett mejl till kanalen skriver polisen vidare att utredningen nu försöker klarlägga omständigheterna kring händelsen.
Sedan tidigare sitter en 31-årig man frihetsberövad efter händelsen, som ägde rum när Zedig försökte avstyra ett bråk i samband med en offentlig visning av en match under fotbolls-VM.
Våldsdådet i Köpenhamn – det gäller saken
- Den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event på Islands Brygge i Köpenhamn i tisdags.
- Zedig försökte lugna en konflikt som uppstod efter att någon spillt öl, enligt vittnesuppgifter till DN.
- En misstänkt gärningsman, tidigare dömd för mordförsök, har gripits och häktats men nekar till brott.
- Händelsen har lett till politisk debatt i Danmark om säkerheten vid VM-visningar och i EU-parlamentet om brott och migration.
- Både svenska och danska toppolitiker har uttryckt sorg, och en tyst minut hölls inför en VM-match i Köpenhamn.
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