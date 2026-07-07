Eksjö sörjer Christian Zedig: ”En bra man”

Arkivbild: Polisen arbetar på Islands Brygge i Köpenhamn den 30 juni.

Förstämning råder i Christian Zedigs hemstad Eksjö en vecka efter att han misshandlades ihjäl under ett VM-event i Köpenhamn. Det rapporterar SVT Nyheter Jönköping.

– Det är det första man pratar om när man stöter ihop med någon, säger Fredrik Leiner, en bekant till familjen, till SVT.

Flera Eksjöbor uttrycker frustration över att våldsdådet grumlar glädjen runt fotbollen och medkänsla med familjen. Christian Zedigs frisör Amar Abou Ali säger:

– Han var jättesnäll. En bra man.