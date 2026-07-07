Eksjö sörjer Christian Zedig: ”En bra man”
Förstämning råder i Christian Zedigs hemstad Eksjö en vecka efter att han misshandlades ihjäl under ett VM-event i Köpenhamn. Det rapporterar SVT Nyheter Jönköping.
– Det är det första man pratar om när man stöter ihop med någon, säger Fredrik Leiner, en bekant till familjen, till SVT.
Flera Eksjöbor uttrycker frustration över att våldsdådet grumlar glädjen runt fotbollen och medkänsla med familjen. Christian Zedigs frisör Amar Abou Ali säger:
– Han var jättesnäll. En bra man.
Våldsdådet i Köpenhamn — det gäller saken
- Den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event på Islands Brygge i Köpenhamn i tisdags.
- En misstänkt gärningsman, tidigare dömd för mordförsök, greps efter att ha överlämnat sig till dansk polis. Han har häktats men nekar till brott.
- Händelsen har lett till politiska krav på att stoppa VM-visningar i området, men arrangörerna har valt att fortsätta evenemangen med förstärkt säkerhet.
- Statsminister Ulf Kristersson och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har uttryckt sorg och medkänsla med Zedigs familj och kollegor.
- Inför matchen mellan Norge och Brasilien hölls en tyst minut på Islands Brygge för att hedra Christian Zedig. Den visades även i dansk tv.
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