Vittne: Christian Zedig försökte lugna situationen
Konflikten som ledde till att den svenske polisen Christian Zedig som misshandlades till döds i Köpenhamn på tisdagen började med att någon spillde öl, säger ett vittne till DN.
Vittnet uppfattade att Zedigs sällskap hamnade i bråk när någon spillde öl på en grupp med fem eller sex danskar, varpå danskarna kastade alkohol på den svenska gruppen. Zedig ska då ha rest sig för att lugna situationen och visa att svenskarna inte var ute efter bråk.
Enligt vittnet ska ett knytnävsslag ha fällt Zedig till marken, varpå en eller två andra personer ska ha sparkat honom i huvudet.
– Man skäms över att vara dansk just nu. Jag känner mig så tom och ledsen. Jag står inte ut med att tänka på hans fru och barn, säger hon.
Våldsdådet i Köpenhamn — det gäller saken
- Den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event på Islands Brygge i Köpenhamn i tisdags.
- En misstänkt gärningsman, tidigare dömd för mordförsök, greps efter att ha överlämnat sig till dansk polis. Han har häktats men nekar till brott.
- Händelsen har lett till politiska krav på att stoppa VM-visningar i området, men arrangörerna har valt att fortsätta evenemangen med förstärkt säkerhet.
- Statsminister Ulf Kristersson och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har uttryckt sorg och medkänsla med Zedigs familj och kollegor.
- Inför matchen mellan Norge och Brasilien hölls en tyst minut på Islands Brygge för att hedra Christian Zedig. Den visades även i dansk tv.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen