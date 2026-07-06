Vittne: Christian Zedig försökte lugna situationen

Konflikten som ledde till att den svenske polisen Christian Zedig som misshandlades till döds i Köpenhamn på tisdagen började med att någon spillde öl, säger ett vittne till DN.

Vittnet uppfattade att Zedigs sällskap hamnade i bråk när någon spillde öl på en grupp med fem eller sex danskar, varpå danskarna kastade alkohol på den svenska gruppen. Zedig ska då ha rest sig för att lugna situationen och visa att svenskarna inte var ute efter bråk.

Enligt vittnet ska ett knytnävsslag ha fällt Zedig till marken, varpå en eller två andra personer ska ha sparkat honom i huvudet.

– Man skäms över att vara dansk just nu. Jag känner mig så tom och ledsen. Jag står inte ut med att tänka på hans fru och barn, säger hon.