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Charlie Weimers (SD). (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Våldsdådet i Köpenhamn

Dödsmisshandeln blev debatt i EU: ”Ett bredare mönster”

Av Hannah Gustafsson
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Under måndagskvällen tog Sverigedemokraterna initiativ till att debattera dödsmisshandeln av den svenske polisen Christian Zedig i Köpenhamn i EU-parlamentet. Det skriver TT.

Charlie Weimers (SD) tog även upp ett fall i Italien där en man knivmördades. I båda fallen uppges de misstänkta personerna ha utomeuropeiskt ursprung.

– Det här är en del av ett bredare mönster som undergräver säkerheten för vanliga européer, säger Charlie Weimers (SD) i ett klipp som han delat på Instagram.

Under debatten sa Tomas Tobé (M) att människor som inte har rätt att vara i Europa inte ska få hota säkerheten, medan Abir Al-Sahlani (C) anklagade SD för att använda händelsen som ett politiskt slagträ.

Våldsdådet i Köpenhamn — det gäller saken

  • Den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event på Islands Brygge i Köpenhamn i tisdags.
  • En misstänkt gärningsman, tidigare dömd för mordförsök, greps efter att ha överlämnat sig till dansk polis. Han har häktats men nekar till brott.
  • Händelsen har lett till politiska krav på att stoppa VM-visningar i området, men arrangörerna har valt att fortsätta evenemangen med förstärkt säkerhet.
  • Statsminister Ulf Kristersson och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har uttryckt sorg och medkänsla med Zedigs familj och kollegor.
  • Inför matchen mellan Norge och Brasilien hölls en tyst minut på Islands Brygge för att hedra Christian Zedig. Den visades även i dansk tv.
Charlie Weimers på Instagram
www.instagram.com
Christian Zedig blev misshandlad i en fotbolls-fanzone
TT
Hölls en tyst minut inför matchen mellan Norge och Brasilien (5 juli)
radio+text · Sveriges Radio
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