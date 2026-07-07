Dödsmisshandeln blev debatt i EU: ”Ett bredare mönster”

Under måndagskvällen tog Sverigedemokraterna initiativ till att debattera dödsmisshandeln av den svenske polisen Christian Zedig i Köpenhamn i EU-parlamentet. Det skriver TT.

Charlie Weimers (SD) tog även upp ett fall i Italien där en man knivmördades. I båda fallen uppges de misstänkta personerna ha utomeuropeiskt ursprung.

– Det här är en del av ett bredare mönster som undergräver säkerheten för vanliga européer, säger Charlie Weimers (SD) i ett klipp som han delat på Instagram.

Under debatten sa Tomas Tobé (M) att människor som inte har rätt att vara i Europa inte ska få hota säkerheten, medan Abir Al-Sahlani (C) anklagade SD för att använda händelsen som ett politiskt slagträ.