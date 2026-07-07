Dödsmisshandeln blev debatt i EU: ”Ett bredare mönster”
Under måndagskvällen tog Sverigedemokraterna initiativ till att debattera dödsmisshandeln av den svenske polisen Christian Zedig i Köpenhamn i EU-parlamentet. Det skriver TT.
Charlie Weimers (SD) tog även upp ett fall i Italien där en man knivmördades. I båda fallen uppges de misstänkta personerna ha utomeuropeiskt ursprung.
– Det här är en del av ett bredare mönster som undergräver säkerheten för vanliga européer, säger Charlie Weimers (SD) i ett klipp som han delat på Instagram.
Under debatten sa Tomas Tobé (M) att människor som inte har rätt att vara i Europa inte ska få hota säkerheten, medan Abir Al-Sahlani (C) anklagade SD för att använda händelsen som ett politiskt slagträ.
Våldsdådet i Köpenhamn — det gäller saken
- Den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event på Islands Brygge i Köpenhamn i tisdags.
- En misstänkt gärningsman, tidigare dömd för mordförsök, greps efter att ha överlämnat sig till dansk polis. Han har häktats men nekar till brott.
- Händelsen har lett till politiska krav på att stoppa VM-visningar i området, men arrangörerna har valt att fortsätta evenemangen med förstärkt säkerhet.
- Statsminister Ulf Kristersson och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har uttryckt sorg och medkänsla med Zedigs familj och kollegor.
- Inför matchen mellan Norge och Brasilien hölls en tyst minut på Islands Brygge för att hedra Christian Zedig. Den visades även i dansk tv.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen