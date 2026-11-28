Robotarna kommer – och inget yrke är självklart fredat
Att sadla om till elektriker eller rörmokare har pekats ut som ett sätt att undkomma AI-revolutionen. Men den strategin kan visa sig vara kortlivad, skriver The Economist i en leda…
The Economist
Robots will have a staggering economic impact
Workable humanoids do not look far off.
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