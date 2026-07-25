Roxette ställer in USA-turnén: ”Ökade kostnader”

I höst skulle Roxette ut på ”40th Anniversary Tour 2026” i USA, men nu blir den inte av, skriver de på Instagram.

”På grund av enormt ökade turnékostnader har Live Nation US beslutat att skjuta upp den nordamerikanska turnén. Vi hoppas att vi ses vid ett senare tillfälle.”

Amerikanska fans fick mejl under lördagen om att konserterna ställts in och ingen av de tolv datumen på Ticketmaster går längre att boka. Inte heller de två konserterna i Kanada är tillgängliga längre.