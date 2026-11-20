RS-virus minskar hos barn – äldre fortsatt utsatta
RS-virus bland barn minskar sedan förra året då regioner börjat erbjuda nyfödda en injektion med antikroppar. Samtidigt slår viruset fortfarande hårt mot äldre personer, rapporterar TT.
– För äldre, personer med påverkat immunförsvar eller kroniska sjukdomar kan RS-virus vara farligt, i värsta fall en dödlig infektion. I dag finns tyvärr inte någon specifik behandling mot just RS-viruset, säger Johan Westin som forskar på virus.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 75 och de i riskgrupp att vaccinera sig innan spridningen hunnit komma igång. Det brukar ske vid månadsskiftet november och december.
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