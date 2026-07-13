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USA:s utrikesminister Marco Rubio. (Yves Herman /AP/TT / AP)
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Rubio: Kommer montera ner ICC ”sten för sten om det behövs”

Av Hedda Hallsenius
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USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att USA kommer att ”montera ner” Internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar New York Times.

ICC åtalar personer för bland annat folkmord och brott mot mänskligheten.

Rubio menar att möjligheten för ICC att åtala amerikanska medborgare är anledningen till att USA vill att den monteras ner. Ett sådant åtal skulle innebära ”slutet för USA som självständig och suverän nation”, skriver han i WSJ.

”Med alla verktyg vår regering har tillgång till, med varje allierad vi har gemensam sak med, kommer vi att montera ner ICC – sten för sten, om det behövs”, skriver han.

Trumpadministrationen har tidigare varit kritisk till ICC:s möjlighet att undersöka amerikanska soldaters agerande i Afghanistan.

Vita huset har även kritiserat ICC:s agerande gentemot Israel
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Läs Marco Rubios debattartikel här
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