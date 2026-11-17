Två ryska flygplan misstänks ha kränkt Japans luftrum i natt, uppger den japanska regeringen enligt flera medier. Planen ska ha flugit vid den japanska ön Okinoshima i de sydvästra delarna av landet.

Japanska stridsflyg flög upp för att möta och varna planen.

– Vi har framfört en mycket skarp protest till Ryssland via diplomatiska kanaler och krävt kraftfulla åtgärder för att förhindra att det händer igen, säger regeringens talesperson Minoru Kihara enligt AFP.