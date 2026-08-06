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Genrebild från Moskva. (Pavel Bednyakov /AP/TT / AP)
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Ryska krigsekonomin driver upp lönerna – bolag tar stryk

Av Jesper Karlsson
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Ryska bolag får allt svårare att hänga med i den lönekapplöpning som krigsekonomin driver på, skriver Bloomberg. Lönerna har ökat betydligt snabbare än produktiviteten sedan invasionen av Ukraina 2022, samtidigt som den ekonomiska tillväxten har stannat av.

– Det här är inte hållbart. När lönerna stiger snabbare än produktiviteten pressas bolagens vinster, säger Astra Asset Managements investeringschef Dmitrij Polevoj.

Enligt Bloomberg Economics riskerar utvecklingen att slå ut mindre effektiva företag som inte kan konkurrera med försvarsindustrins löner.

Sysselsättningen inom den militära försvarsindustrin har ökat med cirka 510 000 personer sedan slutet av 2021
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