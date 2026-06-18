Ryssland hotar med ”massiva” attacker mot Ukraina

Arkivbild av en rysk drönarattack mot Kyiv den 15 juni.

Ryssland hotar att genomföra fler attacker mot Ukraina efter att Ukraina under natten anfallit Moskva med drönare, rapporterar AFP.

– Ryssland ska regelbundet genomföra massiva, koordinerade attacker, säger den ryske utrikesministern Sergej Lavrov.

Under natten har attacker genomförts mot både Ukraina och Ryssland. För andra gången på tre dagar träffades Moskvas oljeraffinaderi.