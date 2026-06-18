ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild av en rysk drönarattack mot Kyiv den 15 juni. (Evgeniy Maloletka /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Ryssland hotar med ”massiva” attacker mot Ukraina

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Ryssland hotar att genomföra fler attacker mot Ukraina efter att Ukraina under natten anfallit Moskva med drönare, rapporterar AFP.

– Ryssland ska regelbundet genomföra massiva, koordinerade attacker, säger den ryske utrikesministern Sergej Lavrov.

Under natten har attacker genomförts mot både Ukraina och Ryssland. För andra gången på tre dagar träffades Moskvas oljeraffinaderi.

Omni förklararUkraina tar initiativet – är det krigets nästa vändpunkt?

Omni Mer
AFP:s notis
AFP  · Ofta betalvägg
Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
Zelenskyjs hot: ”Ert Moskva kommer att brinna”
Reuters  · Ofta betalvägg
Ingen ska ha dött efter attackerna mot Moskva
kyivindependent.com
Har skett attacker i regionerna Sumy och Poltava
TT
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Ryska invasionenStridernaEuropaRysslandUkrainaSergej Lavrov