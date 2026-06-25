Ryssland tvingas stänga av elen på Krym efter attacker

Bilar köar för bensin på Krym, som genomgår en bränslekris.

Ukrainska attacker mot energiinfrastrukturen tvingar ryska myndigheter att stänga av strömmen på ockuperade Krym, rapporterar AFP.

Enligt den ryskutsedde guvernören Sergej Aksyonov kommer flera planerade strömavbrott ske på Krym för att undvika att överbelasta elnätet.

Krym tampas med både strömavbrott och bränslebrist efter ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier.