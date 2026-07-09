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En kvinna inspekterar sin lägenhet som förstörts i en rysk attack mot Kyiv. (Dan Bashakov /AP/TT / AP)
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Rysslands nya attacker tär på Kyivborna: ”Svårt att fungera på dagarna”

Av Jacob Ruderstam
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27-årige Oleksij Virskovskyj har under fyra års krig skippat att ta skydd i skyddsrummet bredvid sin bostad. När Ryssland nu intensifierar sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kyiv har han tänkt om.

– Det har på något sätt blivit ännu mer skrämmande. Jag har börjat ta säkerheten på mycket större allvar.

Under juli månad har minst 50 personer dödats i de kraftfulla attackerna. Ryssland har använt både drönare, vanliga robotar och ballistiska robotar. Ammunitionsbrist i det ukrainska försvaret har gjort att flera tiotal ballistiska robotar orsakat stor skada i huvudstaden.

Bara den senaste veckan har flera ryska anfall riktats mot Kyiv nattetid.

– Det är väldigt svårt att fungera på dagarna när man utsätts för så stark psykisk press hela nätterna, säger Veronoika Chudenko.

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