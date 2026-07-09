Rysslands nya attacker tär på Kyivborna: ”Svårt att fungera på dagarna”
27-årige Oleksij Virskovskyj har under fyra års krig skippat att ta skydd i skyddsrummet bredvid sin bostad. När Ryssland nu intensifierar sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kyiv har han tänkt om.
– Det har på något sätt blivit ännu mer skrämmande. Jag har börjat ta säkerheten på mycket större allvar.
Under juli månad har minst 50 personer dödats i de kraftfulla attackerna. Ryssland har använt både drönare, vanliga robotar och ballistiska robotar. Ammunitionsbrist i det ukrainska försvaret har gjort att flera tiotal ballistiska robotar orsakat stor skada i huvudstaden.
Bara den senaste veckan har flera ryska anfall riktats mot Kyiv nattetid.
– Det är väldigt svårt att fungera på dagarna när man utsätts för så stark psykisk press hela nätterna, säger Veronoika Chudenko.