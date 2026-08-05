Rysslands soldatjakt hårdnar när de frivilliga blir färre
När pengarna inte längre lockar tillräckligt många soldater tar ryska rekryterare till hot, fällor och misshandel. Män uppges föras bort från gator och arbetsplatser och pressas at…
The Wall Street Journal
The Kremlin Is Bullying More Russians Into Fighting in Ukraine
Measures increasingly include beatings and manipul…
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