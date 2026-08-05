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Perspektiv på världen

Rysslands soldatjakt hårdnar när de frivilliga blir färre

A soldier attends a rehearsal for the Victory Day military parade in St. Petersburg, Russia, 2026. (Dmitri Lovetsky/AP/TT)

När pengarna inte längre lockar tillräckligt många soldater tar ryska rekryterare till hot, fällor och misshandel. Män uppges föras bort från gator och arbetsplatser och pressas at…

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The Wall Street Journal

The Kremlin Is Bullying More Russians Into Fighting in Ukraine

Measures increasingly include beatings and manipul…

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