S sågar M-löftet: ”Regeringen lånar 200 000 i minuten”
Socialdemokraterna sågar Moderaternas vallöfte om ett nytt jobbskatteavdrag. I en kommentar till Omni varnar Mikael Damberg (S), finanspolitisk talesperson, för att ytterligare skattesänkningar kan driva upp räntor och tvinga fram nedskärningar i offentlig sektor.
”Regeringen lånar 200 000 i minuten för att bland annat finansiera stora skattesänkningar åt dem med högst inkomster. Kristersson har sänkt sin egen skatt med 6000 kronor i månaden”, skriver Damberg.
Enligt M-förslaget ska alla som jobbar eller har jobbat få sänkt skatt med upp till 1 000 kronor i månaden.
Just nu upplåst för alla
Svenska skatterna • Kontext
Tidöregeringen har sänkt skatterna, bland annat i form av ett förstärkt jobbskatteavdrag. För oppositionen kan C-krav på skattesänkningar bli en knäckfråga i framtida regeringsförhandlingar.
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