S sågar M-löftet: ”Regeringen lånar 200 000 i minuten”

Socialdemokraterna sågar Moderaternas vallöfte om ett nytt jobbskatteavdrag. I en kommentar till Omni varnar Mikael Damberg (S), finanspolitisk talesperson, för att ytterligare skattesänkningar kan driva upp räntor och tvinga fram nedskärningar i offentlig sektor.

”Regeringen lånar 200 000 i minuten för att bland annat finansiera stora skattesänkningar åt dem med högst inkomster. Kristersson har sänkt sin egen skatt med 6000 kronor i månaden”, skriver Damberg.

Enligt M-förslaget ska alla som jobbar eller har jobbat få sänkt skatt med upp till 1 000 kronor i månaden.