S tar strid för belysning på landsbygdsvägar
Socialdemokraterna gör vägbelysning på landsbygden till en valfråga. Det meddelar Anna-Caren Sätherberg, landsbygdspolitisk talesperson, på en pressträff enligt TT.
– Vi har sagt att när vi styr kommer Trafikverket behöva prioritera vägbelysningen på landsbygden, säger hon.
Trafikverket äger en tredjedel av belysningen på statliga vägar. I våras pausade de en inventering, och beslut om nedmonteringar, efter protester från kommuner och boende.
Myndighetens presskommunikatör Peter Jonsson säger att belysningen regelbundet inventeras utifrån var den gör störst nytta.
Just nu upplåst för alla
Valrörelsen • Kontext
Valrörelsen är i full gång, men den intensivaste perioden är ännu framför oss. Här är allt du behöver veta.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen