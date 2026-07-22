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Anna-Caren Sätherberg/Illustrationsbild. (TT)
Valet 2026Valrörelsen

S tar strid för belysning på landsbygdsvägar

Av Joel Malmén
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Socialdemokraterna gör vägbelysning på landsbygden till en valfråga. Det meddelar Anna-Caren Sätherberg, landsbygdspolitisk talesperson, på en pressträff enligt TT.

– Vi har sagt att när vi styr kommer Trafikverket behöva prioritera vägbelysningen på landsbygden, säger hon.

Trafikverket äger en tredjedel av belysningen på statliga vägar. I våras pausade de en inventering, och beslut om nedmonteringar, efter protester från kommuner och boende.

Myndighetens presskommunikatör Peter Jonsson säger att belysningen regelbundet inventeras utifrån var den gör störst nytta.

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pressmeddelande · www.socialdemokraterna.se
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