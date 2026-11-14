Socialdemokraterna totalpaket till Centerpartiet innehåller 15 punkter, bland annat ett vinstförbud för skolan och slopat karensavdrag, enligt Expressen.

I dokumentet tar man även upp frågor som behöver ”förhandlas ytterligare”.

Enligt Aftonbladet utlovas grundlagsskyddat public service, stärkt äganderätt för skogsägarna och mer svensk mat i den offentliga sektorn.

Enligt TV4 Nyheternas uppgifter ska S ha lovat fler poliskontor där man i dag saknar närvaro. Man ska även höja straffbarhetsåldern till 15 år, från dagens 14.

”Landsbygdslyftet” innehåller upprustning av centrum, belysning och lekplatser, enligt uppgifter till SVT Nyheter. Man vill även se över beredskapsfärjor för att säkra ”tillgängligheten till Gotland och Öland”.