Anklagelserna mot David Walliams • Omni förklarar
Så avslöjades den folkkäre komikern efter år av rykten
I åratal skämtade omgivningen om David Walliams intresse för unga tjejer. Samtidigt växte hans karriär – tills en tre år lång granskning blottlade allvarliga anklagelser som komikern försökte stoppa i domstol.
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