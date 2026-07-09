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Ekonomi

Så blev Stockholm plantskola för AI-erans entreprenörer

Anton Osika, Loveable; Daniella Waldfogel, CEO of the Stockholm Chamber of Commerce; Lukas Saari, Tandem Health; and Max Junestrand, founder and CEO of Legora. (Ari Luostarinen/SVD/TT)

Stockholm har blivit en grogrund för den typ av entreprenörer som AI-ekonomin premierar. Hemligheten är inte bara stark utbildning och digital mognad, utan också stadens täthet. De…

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Fast Company

Why Stockholm keeps producing AI-era founders

As AI shifts the value of work, people who can cro…

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