Så blev Stockholm plantskola för AI-erans entreprenörer
Stockholm har blivit en grogrund för den typ av entreprenörer som AI-ekonomin premierar. Hemligheten är inte bara stark utbildning och digital mognad, utan också stadens täthet. De…
Fast Company
Why Stockholm keeps producing AI-era founders
As AI shifts the value of work, people who can cro…
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