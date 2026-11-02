Så fick Musk makten att stoppa Ukrainas drönare
Den 11 oktober gick en konfidentiell varning ut till ukrainska militärer: Elon Musk kunde komma att begränsa tillgången till satellittjänsten Starlink. Två dagar senare började far…
The Atlantic
How Elon Musk Turned on Ukraine
No reliable alternatives exist to Musk’s satellite…
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