Så förlorade Netanyahu USA:s stöd till Israel
Länge var USA:s stöd till Israel en av få saker som republikaner och demokrater var ense om – kritik mot den israeliska regeringen från mainstream-politiker var ovanlig. Så är det…
The Atlantic
How Netanyahu Lost America
The prime minister, a self-styled expert on the U.…
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