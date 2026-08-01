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Så förlorade Netanyahu USA:s stöd till Israel

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks to Secretary of State Marco Rubio and Secretary of Defense Pete Hegseth before the funeral of Sen. Lindsey Graham. (Jacquelyn Martin /AP/TT)

Länge var USA:s stöd till Israel en av få saker som republikaner och demokrater var ense om – kritik mot den israeliska regeringen från mainstream-politiker var ovanlig. Så är det…

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The Atlantic

How Netanyahu Lost America

The prime minister, a self-styled expert on the U.…

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