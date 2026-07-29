Fifas utförsäljning • Omni förklarar
Så förvandlar Infantino Fifa till ett storföretag
Gianni Infantino vill göra Fifa mer affärsdrivet – bland annat genom att stycka av VM i ett dotterbolag värt omkring 20 miljarder dollar. Samtidigt blir banden till Donald Trump allt tätare.
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