Röster om valet • Omni förklarar
Så kan Donald Trump bli ”Mr Veto” – och bakbinda den amerikanska politiken
Demokraterna tar full kontroll över kongressen. Men Donald Trump har ett ess i rockärmen: sitt presidentveto.
Det här behöver du veta om makten hos ”Mr Veto”.
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